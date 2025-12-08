sentirsi di nuovo a casa fini alla festa meloniana con rutelli

Gianfranco Fini torna a parlare con un nuovo spirito, lasciandosi alle spalle l’amarezza dell’esilio politico. Dalla sua lunga carriera tra leadership e rotture, emerge una figura che si reinventa, fino a ritrovarsi coinvolto in una festa meloniana con Rutelli. Un ritorno alla “casa” politica, tra ricordi e nuove prospettive.

Non c’è più l’amarezza dell’esilio nella metaforica Sant’Elena della vita post-politica dopo l’uscita dal Parlamento nel 2013, nella voce di Gianfranco Fini, ex leader dei giovani missini, poi fondatore di An dopo la svolta di Fiuggi, ex presidente della Camera, ex ministro degli Esteri, ex coinquilino di Silvio Berlusconi nel Pdl, ex autore dello strappo dal medesimo e della frase “che fai, mi cacci?” Che ne ha fatto l’icona della ribellione a B. ma anche dell’implosione rispetto agli anni d’oro dei governi di B. Lo sguardo è dritto, mentre, scortato dall’uomo organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, Fini fende gli stand di Atreju, festa meloniana nei giardini di Castel Sant’Angelo, e costeggia l’albero di Natale tricolore per entrare nella tensostruttura che ospita il dibattito, “trentadue anni dopo”, con l’ex sindaco di Roma ed ex avversario di centrosinistra Francesco Rutelli, anche candidato premier nel 2001, ex leader della Margherita, ex ministro della Cultura e uomo con cui Fini ingaggiò la battaglia per il primo ballottaggio capitolino nell’anno duro di Tangentopoli, il famigerato 1993. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it