Sensi lancia la manifestazione per l' Europa | Serve tornare in piazza Il governo faccia di più per Kyiv

" Sarebbe ora che venisse convocata una nuova manifestazione per l’Europa. Per dire dove siamo, chi siamo, per cosa vale la pena di combattere". Lo annuncia al Foglio Filippo Sensi, senatore del Pd, qualche minuto dopo aver lanciato la proposta su X. Tutto arriva qualche giorno dopo la pubblicazione da parte della Casa Bianca della nuova Strategia di sicurezza nazionale, in cui si legge che "il declino economico dell'Europa è eclissato dalla prospettiva reale e molto desolante dell'erosione della sua civiltà". "Non c'era bisogno ovviamente del documento trumpiano sull'Europa per avere la consapevolezza del fatto che i valori che ci tengono insieme, e in generale la messa a fuoco del destino europeo per quello che riguarda la difesa dell'Ucraina in tutti questi mesi, è sembrato farsi più trasparente", ci dice Sensi, auspicando che la nuova manifestazione stavolta abbia luogo in Campidoglio "per raggiungere il Colosseo illuminato dalla bandiera dell’Unione". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

