Senigallia rialza la testa Show di Battisti e Sirri
GOLDENGAS 82 VASTO 75 GOLDENGAS: Battisti 6, Giampieri 14, Sablich 9, Tourn 2, Cicconi Massi 16; Bomprezzi ne, Gentili ne, Di Francesco ne, Clementi 12, Fabbri 4, Foglietti 10, Sirri 9. All. Petitto VASTO: Laffitte 4, Mascoli 11, Buscaroli 24, Massotti 7, Oluic 12; Spadaccini ne, Frigerio ne, Gatta 3, Peluso 3, Arnaut 11. All. Cazzorla Arbitri: Lisotta di Pesaro e Sperandini di Corridonia Parziali: 22-25 44-38 65-57 Note: 250 spettatori. Dopo le due sconfitte consecutive contro Civitanova e Matelica, la Goldengas torna al successo rinsaldando la posizione play-off: Vasto, rivale diretta, superato 82-75. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
