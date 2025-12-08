Senigallia Lega e FdI contro il presepe con San Giuseppe troppo femminile Il sindaco dopo le polemiche | Verrà rimosso

Il San Giuseppe del presepe allestito in piazza Roma a Senigallia verrà modificato oppure rimosso perché considerato troppo simile a una figura femminile. È la decisione del sindaco Massimo Olivetti dopo le polemiche esplose in città e l’intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Montesi. In questi giorni, la richiesta di rimozione è arrivata da Fratelli d’Italia e dalla Lega. Montesi di FdI ha spiegato di aver chiesto al primo cittadino «almeno il posizionamento di una statua raffigurante San Giuseppe adeguatamente corretta». Stessa linea da parte dell’ex consigliera comunale leghista Lucia Pucci, che ha definito la rappresentazione «blasfema»: «Chiedo al sindaco di rimuoverlo, la tradizione va rispettata e questa è un’interpretazione blasfema di San Giuseppe. 🔗 Leggi su Open.online