‘Sempre una possibilità’ che Salah possa tornare

2025-12-08 21:35:00 Giorni caldissimi in redazione! L’allenatore del Liverpool Arne Slot dice di non avere la minima idea se l’attaccante Mo Salah giocherà di nuovo per il club, ma ha lasciato la porta aperta al ritorno dell’egiziano. Salah ha detto che “è stato gettato sotto l’autobus” nel fine settimana dopo essere stato lasciato in panchina contro il Leeds United. Era la terza partita consecutiva che Salah non è partito titolare – e non è andato a Milano. Slot ha detto: “Non sento che la mia autorità sia stata minata. Non è come la sento. Sono fermamente convinto che ci sia sempre la possibilità di ritornare per un giocatore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com