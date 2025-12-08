Semifinale del GF Simona Ventura sbotta con un concorrente | La puntata è lunga potrei perdere la pazienza

Durante la semifinale del Grande Fratello, Simona Ventura si è mostrata visibilmente irritata a causa delle dichiarazioni di un concorrente, minacciando di perdere la pazienza. La puntata, ricca di tensione, ha avuto un inizio movimentato, lasciando presagire un finale carico di emozioni e sorprese.

La semifinale del Grande Fratello ha avuto inizio con Simona Ventura insofferente dopo le affermazioni di un concorrente. La conduttrice: "La puntata è lunga, potrei perdere la pazienza. Andiamo avanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Grande Fratello, la semifinale si avvicina: un finalista e un'eliminazione a sorpresa La stagione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura entra nel vivo con l’undicesima puntata in onda stasera su Canale5, che anticipa la semifinale della prossima s - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello 2025, diretta semifinale: fuori Simone - Il live minuto per minuto della semifinale del Grande Fratello 19 in onda su Canale 5, in prima serata, lunedì 8 dicembre 2025 ... Riporta davidemaggio.it