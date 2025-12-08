SEMIFINALE CHOC! GRANDE FRATELLO | COLPI DI SCENA A RAFFICA NESSUNO È AL SICURO

Lunedì 8 dicembre  in prima serata, su  Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto da  Simona Ventura. In studio Cristina Plevani,  Ascanio Pacelli,  Floriana Secondi  e  Sonia Bruganelli. Una  semifinale  piena di colpi di scena: inizia la corsa verso la vittoria e  la metà degli inquilini dovrà lasciare la Casa stasera stessa. Chi saranno i finalisti? E chi invece dovrà abbandonare il sogno a un passo dal traguardo? La scelta definitiva è nelle mani del pubblico. Nessuno è al sicuro, nemmeno i due finalisti già proclamati,  Jonas  e  Giulia. I due inquilini saranno tentati da una scelta davvero difficile e dagli esiti imprevedibili. 🔗 Leggi su Bubinoblog

