Lunedì 8 dicembre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto da Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Una semifinale piena di colpi di scena: inizia la corsa verso la vittoria e la metà degli inquilini dovrà lasciare la Casa stasera stessa. Chi saranno i finalisti? E chi invece dovrà abbandonare il sogno a un passo dal traguardo? La scelta definitiva è nelle mani del pubblico. Nessuno è al sicuro, nemmeno i due finalisti già proclamati, Jonas e Giulia. I due inquilini saranno tentati da una scelta davvero difficile e dagli esiti imprevedibili. 🔗 Leggi su Bubinoblog

SEMIFINALE CHOC! GRANDE FRATELLO: COLPI DI SCENA A RAFFICA, NESSUNO È AL SICURO