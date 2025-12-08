Sembra il Giappone ma è vicino Roma il borgo segreto che sta conquistando il web | tra case zen e paesaggi asiatici

Il Wabi Sabi Culture offre soggiorni esclusivi tra tradizione giapponese, bioedilizia e rituali di benessere immersi nella natura Una struttura unica che coniuga la cultura nipponica con l’ecosostenibilità e il relax. Questa realtà ha guadagnato notevole attenzione negli ultimi anni, non solo per la sua fedeltà al modello tradizionale del ryokan, ma anche per l’attenzione verso la bioedilizia e il benessere olistico. La cultura del Wabi Sabi – (lopinionista.it) Il ryokan è una locanda tradizionale giapponese, caratterizzata da elementi architettonici e culturali specifici, come i pavimenti in tatami – pannelli rettangolari in paglia di riso intrecciata – e le stanze chiamate washitsu, spoglie e arredate con semplicità, in netto contrasto con le stanze occidentali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it