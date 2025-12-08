Segreti di famiglia 3 anticipazioni dall’8 al 12 dicembre | Ilgaz e Ceylin ritrovano Mercan Dilek viene arrestata
Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dall’8 al 12 dicembre? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione. Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 29 novembre: Mercan viene ritrovata. Dopo molti anni dalla scomparsa della figlia di Ilgaz e Ceylin, le indagini vanno ancora avanti. Un nuovo colpo di scena arriva quando l’ispettore capo verrà a conoscenza di nuovi dettagli sul rapimento della piccola grazie anche alle indagini di sua figlia Tugce. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
