Sede del Pd di Chiavari vandalizzata il segretario denuncia | Attacco squadrista inneggiavano al duce

La sede del Partito Democratico di Chiavari è stata oggetto di un atto vandalico, con scritte e simboli che inneggiavano a Mussolini. Il segretario locale ha denunciato un attacco di matrice squadrista, evidenziando il rinnovarsi di episodi di intolleranza e estremismo nell’area.

