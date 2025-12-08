Sede del Pd di Chiavari vandalizzata il segretario denuncia | Attacco squadrista inneggiavano al duce

La sede del Partito Democratico di Chiavari è stata oggetto di un atto vandalico, con scritte e simboli che inneggiavano a Mussolini. Il segretario locale ha denunciato un attacco di matrice squadrista, evidenziando il rinnovarsi di episodi di intolleranza e estremismo nell’area.

La sede del Partito Democratico di Chiavari, in provincia di Genova, è stata vandalizzata da alcune persone che inneggiavano a Mussolini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

