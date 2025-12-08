Seccardini | Buon punto su un campo ostico e contro una squadra in ottima forma

La striscia di vittorie dell’Atletico Ascoli si ferma a Fossombrone, ma lo 0-0 lascia comunque soddisfatto l’allenatore Simone Seccardini, che nel post-gara ha commentato con equilibrio il risultato. "Siamo soddisfatti – ha dichiarato –. È un pareggio che ci permette di dare continuità alla classifica. Giocavamo su un campo ostico, contro una squadra in salute reduce da una vittoria importante. Portare via un punto è positivo". Il tecnico ha evidenziato la capacità dei suoi di adattarsi a una partita più fisica che tecnica: "Il campo non permetteva fraseggi corti, si è giocato soprattutto sui duelli e sulle seconde palle, dove la furbizia da entrambe le parti contava molto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

