Se non c’è il 5-3-2 non c’è la Serie A
Una vecchia, ma arcinota pubblicità diceva che, dov’era presente quel prodotto, ci si sentiva come in famiglia. Parafrasando quello slogan si può ben dire che, in Italia, dove c’è 5-3-2 c’è. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Scopri altri approfondimenti
La Serie A è troppo vecchia? Il punto sulle big e non solo
Il Napoli è la seconda squadra più vecchia della Serie A, la prima è la Lazio (Transfermarkt)
Mercato Juve: Spalletti chiede questo rinforzo al club. Riflessioni su una vecchia conoscenza della Serie A
Appassionati di Serie TV. . Quali sono le differenze tra la nuova e la vecchia serie di Sandokan? A spiegarlo ci pensa il regista #Sandokan #serietv #fiction - facebook.com Vai su Facebook