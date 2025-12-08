Scuole Alba Adriatica e Il Gabbiano | interventi di riqualificazione per oltre 300 mila euro
Migliorare la qualità degli ambienti scolastici, rendendoli più funzionali, accessibili, sicuri e piacevoli per alunne e alunni, insegnanti e famiglie. Questo l’obbiettivo con cui la giunta comunale ha approvato un piano di manutenzione straordinaria per più di 316 mila euro, che interesserà due. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondisci con queste news
Prosegue il progetto "Volley School per Alba" dedicato alle scuole del nostro territorio. Oggi abbiamo concluso il percorso presso la scuola primaria "Gianni Rodari" Alba con gli alunni 5° elementare al quale è stata regalata una delle nostre magliette di allena - facebook.com Vai su Facebook