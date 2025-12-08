Scuola primaria Rodari a lezione di educazione ambientale con Mr Green | Fondamentale sensibilizzare fin da piccoli
Emozionato, come del resto ogni volta che entra in una scuola a portare la sua testimonianza e spiegare ai ragazzi l'importanza del rispetto dell'ambiente. Così Franceso Stefanini, alias Mr Green, si è raccontato dopo l'incontro con gli alunni della scuola primaria Rodari, plesso dell'istituto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
