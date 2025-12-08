Scotti regna con la Ruota e Chi vuol essere Milionario 4 di Sera supera In Onda
Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la Prima della Scala - Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk calamitare l'interesse di 1.011.000 spettatori pari al 6.4% (Anteprima 1.676.000 – 13.3%). A seguire, il film Sposa in rosso raccoglie una media di 709.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo con Gerry Scotti ha prevalso nettamente con 3.003.000 spettatori e uno share del 22.4% (Rewind: 1.266.000 -19.2%). Su Rai2 il film Improvvisamente a Natale mi sposo segna 1.222.000 spettatori (7.2%). Su Italia1, dopo la presentazione chiamata Warm Up (846. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Saturday Live Musica & Dinner arriva una delle donne più amate del momento: Co-conduttrice de "La Ruota della Fortuna" con Gerry Scotti e icona di eleganza e simpatia, sarà con noi per - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv, Scotti regna con la Ruota e Chi vuol essere Milionario. 4 di Sera supera In Onda - Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la Prima della Scala - Si legge su iltempo.it