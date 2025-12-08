Scoperto un collegamento tra l'ansia e un nutriente essenziale spesso carente | dove si trova la colina

Fanpage.it | 8 dic 2025

La colina, nota anche come "vitamina J", è un nutriente fondamentale per la nostra salute. Secondo recenti studi livelli non adeguati potrebbero essere collegati anche ai disturbi d'ansia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

