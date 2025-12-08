Scoperte 3 novità di One UI 8.5 per Now Bar Samsung Notes e Registratore Vocale

Tuttoandroid.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle scorse ore sono emersi alcuni interessanti dettagli sulle novità che Samsung potrebbe implementare in One UI 8.5 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

scoperte 3 novit224 di one ui 85 per now bar samsung notes e registratore vocale

© Tuttoandroid.net - Scoperte 3 novità di One UI 8.5 per Now Bar, Samsung Notes e Registratore Vocale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Scoperte 3 Novit224 One