L’ oro deve tornare alla patria: ne è convinta la maggioranza a trazione Meloni che, con un emendamento alla Manovra proposto da Fdi e sostenuto dalla Lega, punta a sancire per legge che “le riserve auree appartengono al popolo italiano e sono gestite in autonomia dalla Banca d’Italia”. La Banca centrale europea è in allerta ed è pronta ad alzare le barricate in caso di passi falsi. La prima versione dell’emendamento prevedeva che le riserve auree fossero dello “ Stato italiano ”. Una dicitura che a Francoforte è stata considerata ambigua e potenzialmente lesiva dell’indipendenza operativa della banca centrale nazionale, garantita dai trattati Ue e dallo Statuto del Sistema europeo delle banche centrali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scontro tra Governo e Bce sull’oro di Bankitalia, spunta il compromesso