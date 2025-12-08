Scontro sulla Vespa grave un ventenne | collisione con un' auto

Un grave incidente si è verificato oggi in via Bissuola, dove un giovane ventenne è stato investito da un'auto mentre era a bordo della sua Vespa. L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi, che hanno trasferito il ferito al pronto soccorso in codice rosso.

Un giovane ventenne investito sulla Vespa è stato soccorso dall'ambulanza in via Bissuola, oggi, lunedì 8 dicembre, all'altezza di via Esiodo: trasferito al Pronto soccorso, era in codice rosso. È precipitato violentemente a terra dopo lo schianto con un'auto verso le 13.40. Gravi e serie le. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

