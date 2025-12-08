Scontri Cambogia-Thailandia | un morto

4.38 Un soldato thailandese è stato ucciso e altri 4 feriti nel corso di scontri al confine con la Cambogia. Lo ha annunciato l'esercito thailandese. Le forze cambogiane hanno attaccato i thailandesi nella provincia di Ubon Ratchathani, "uccidendo un soldato e ferendone altri 4", ha detto il portavoce delle forze thailandesi, Winthai Suvaree, in una nota. Il ministero della Difesa cambogiano ha dichiarato che i militari thailandesi hanno lanciato un attacco nella province di frontiera di Preah Vihear e di Oddar Meanchey. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

