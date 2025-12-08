Scongelato così il cibo diventa pericoloso | l’esperto svela gli errori da evitare

Nel panorama della sicurezza alimentare domestica, scongelare il cibo in modo sicuro rappresenta una pratica fondamentale per evitare rischi.. Secondo gli esperti, «le regole generali sono quelle indicate dal Ministero della Sanità». In particolare, è tassativo non lasciare mai un alimento surgelato a temperatura ambiente, poiché questa condizione favorisce rapidamente la moltiplicazione di batteri pericolosi. La pratica più sicura consiste nel trasferire il prodotto dal congelatore al frigorifero, lasciandolo scongelare lentamente e consumandolo entro 24 ore, previa cottura accurata. Un’eccezione importante riguarda il pane: essendo un alimento a bassa umidità, può essere scongelato a temperatura ambiente senza rischi, essendo le muffe visibili a occhio nudo. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

