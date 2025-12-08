Sconfitta beffa Prato da applausi per un’ora

Lanazione.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grosseto 1 Prato 0 Grosseto (4-3-1-2): Marcu; Ciraudo (dal 46’ D’Ancona), Gonnelli, Brenna, Montini (dall’85’ Ampollini); Bacciardi, Della Latta (dal 46’ Sabelli), Bellini (dal 37’ Fiorani); Gerardini; Benedetti (dal 59’ Regoli), Marzierli. A disposizione Romagnoli, Riccobono, Ciabuschi, Sartorelli. All. Indiani. Prato (4-3-1-2): Furghieri; Berizzi, Polvani, Boccardi, D’Orsi (dall’84’ Mencagli); Cesari (dal 75’ Limberti), Lattarulo (dall’87’ Andreoli), Cela; Rinaldini (dal 68’ Greselin); Gioè (dal 62’ Verde), Rossetti. A disposizione Fantoni, Iacoponi, Corsa, Zanon. All. Venturi. Arbitro: Mansour Faye della sezione di Brescia, coadiuvato dagli assistenti Davide Salinelli di Genova e Marco Infante di Battipaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sconfitta beffa prato da applausi per un8217ora

© Lanazione.it - Sconfitta beffa, Prato da applausi per un’ora

Leggi anche questi approfondimenti

sconfitta beffa prato applausiPrato, sconfitta beffa a Grosseto: Gerardini castiga i lanieri - In casa della capolista, il Prato disputa una grande ora di gioco, senza però segnare. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Sconfitta Beffa Prato Applausi