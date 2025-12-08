La depressione è un dramma oscuro che dilaga nella nostra società, così come la tentazione di considerare la morte una soluzione, ma la Fede ci mostra che non è così, e ci apre alla speranza. Siska De Ruysscher è una ragazza di 26 anni, fiamminga, ed è in attesa di ricevere una iniezione letale che. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Sconfiggere la depressione è possibile: come riaccendere la voglia di lottare con l’aiuto della Fede