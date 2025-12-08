Sciopero nazionale servizio raccolta rifiuti Etra | Possibili disagi attivo il numero verde

Padovaoggi.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dello sciopero nazionale indetto per l'intera giornata di mercoledì 10 dicembre dalle segreterie FP-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI e FIADEL per i lavoratori del comparto dei Servizi Ambientali, ETRA SpA Società benefit informa che potrebbero verificarsi disservizi e forti ritardi.Lo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Nazionale Servizio Raccolta