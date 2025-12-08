Sciopero nazionale servizio raccolta rifiuti Etra | Possibili disagi attivo il numero verde
In occasione dello sciopero nazionale indetto per l'intera giornata di mercoledì 10 dicembre dalle segreterie FP-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI e FIADEL per i lavoratori del comparto dei Servizi Ambientali, ETRA SpA Società benefit informa che potrebbero verificarsi disservizi e forti ritardi.Lo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altre letture consigliate
Il #12dicembre 2025 non solo sciopero nazionale per cambiare la Legge di Bilancio, ma anche sciopero regionale per cambiare la #Sicilia, per rigenerare sul piano etico e morale le istituzioni regionali e definire un nuovo modello di sviluppo economico e s - facebook.com Vai su Facebook