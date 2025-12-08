Sciopero mezzi Roma 9 dicembre | gli orari e le fasce di garanzia

Il 9 dicembre 2025 i mezzi pubblici di Roma subiranno uno sciopero, coinvolgendo i dipendenti dell’Atac. Di seguito sono riportati gli orari dell’agitazione e le fasce di garanzia previste, per consentire ai cittadini di organizzare al meglio i propri spostamenti in giornata.

I dipendenti dell’Atac incroceranno le braccia martedì 9 dicembre 2025. Ecco gli orari dell'agitazione e le fasce di garanzia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sciopero mezzi Roma 9 dicembre: gli orari e le fasce di garanzia

