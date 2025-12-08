Sciopero mezzi Atac a Roma il 9 dicembre | orari e fasce di garanzia

Martedì nero per i romani e per tutti coloro che utilizzano i mezzi pubblici nella Capitale: domani, 9 dicembre, è previsto infatti uno sciopero di 24 ore di Atac, che comporterà grossi disagi per chi si deve spostare con il trasporto pubblico locale per le vie e quartieri della città. La protesta è stata indetta dal sindacato Osr Sul e coinvolgerà tutto il personale dell’azienda. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero mezzi Atac a Roma il 9 dicembre: orari e fasce di garanzia

Sciopero Atac Roma 9 dicembre 2025 bus, metropolitana e tram fermi per 24 ore con qualche eccezione - La giornata del 9 dicembre rappresenta, per Roma, un vero e proprio banco di prova sul fronte dei trasporti: quali sono i mezzi coinvolti e quelli che svolgono servizio regolare ... Secondo italiaoggi.it

Sciopero Atac 9 dicembre a Roma: orari, fasce garantite e linee coinvolte - La panoramica sullo sciopero dei mezzi pubblici Atac del 9 dicembre a Roma con informazioni su fasce orarie garantite, linee regolari e servizi sospesi ... Scrive quifinanza.it

Per martedì 9 dicembre è stato indetto uno sciopero di 24 ore sulla rete ATAC a Roma - Per martedì 9 dicembre è previsto uno sciopero di 24 ore sulla rete ATAC, la società che gestisce il trasporto pubblico locale a Roma. Si legge su ilpost.it