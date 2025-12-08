Sciopero mercoledì 10 dicembre Amsa | disagi per la raccolta dei rifiuti

Milano, 8 dicembre 2025 – Amsa (società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani della città di Milano e di quattordici comuni dell'Area Metropolitana Milanese) ha fatto sapere ch e mercoledì 10 dicembre, a seguito della dichiarazione di sciopero nazionale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel p otrebbero verificarsi disservizi in merito alla raccolta rifiuti, pulizia e spazzamento, apertura delle riciclerie e piattaforme ecologiche. "Saranno comunque garantite, ai sensi della legge 14690, le prestazioni indispensabili” precisa Amsa una nota. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

