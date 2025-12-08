Sciopero lavoratori indotto Enel | la protesta continua senza sosta

BRINDISI - Continua da dodici giorni senza sosta lo sciopero dei lavoratori dell’indotto Enel di Cerano. Anche oggi, giornata festiva dell’Immacolata, i lavoratori si sono riuniti sotto i gazebo allestiti per affrontare il freddo e la pioggia, trascorrendo ore lontani dalle famiglie per dare voce. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

sciopero lavoratori indotto enelSciopero lavoratori indotto Enel: la protesta continua senza sosta - I rappresentanti sindacali, presenti quotidianamente al fianco dei dipendenti, sottolineano l’importanza di individuare una soluzione che salvaguardi competenze e posti di lavoro ... brindisireport.it scrive

