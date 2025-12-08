Sciopero lavoratori indotto Enel | la protesta continua senza sosta
BRINDISI - Continua da dodici giorni senza sosta lo sciopero dei lavoratori dell’indotto Enel di Cerano. Anche oggi, giornata festiva dell’Immacolata, i lavoratori si sono riuniti sotto i gazebo allestiti per affrontare il freddo e la pioggia, trascorrendo ore lontani dalle famiglie per dare voce. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Argomenti simili trattati di recente
? Sciopero nazionale dell’igiene ambientale: si fermano anche a Siracusa i lavoratori il 10 dicembre - facebook.com Vai su Facebook
Il 5 dicembre sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori di #Ikea! Insieme chiediamo: - Il rinnovo del contratto integrativo aziendale scaduto nel 2019; - Maggiorazioni uguali per i vecchi e nuovi assunti; - Il riconoscimento del giusto livello e delle professio Vai su X
Sciopero lavoratori indotto Enel: la protesta continua senza sosta - I rappresentanti sindacali, presenti quotidianamente al fianco dei dipendenti, sottolineano l’importanza di individuare una soluzione che salvaguardi competenze e posti di lavoro ... brindisireport.it scrive