Sciopero generale venerdì | l' Ausl Romagna garantisce i servizi essenziali

Forlitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo sciopero generale, indetto per venerdì 12 dicembre dalla Cgil, di tutti i settori pubblici e privati. L'Ausl Romagna informa che “saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

