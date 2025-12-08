Sciopero generale venerdì | l' Ausl Romagna garantisce i servizi essenziali

Nuovo sciopero generale, indetto per venerdì 12 dicembre dalla Cgil, di tutti i settori pubblici e privati. L'Ausl Romagna informa che “saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

