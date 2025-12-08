Sciopero del settore igiene ambientale il 10 dicembre | raccolta a rischio anche a Latina
Sciopero del settore igiene ambientale il prossimo 10 dicembre in tutta Italia e anche a Latina, a causa del mancato rinnovo del contratto nazionale del lavoro. A renderlo noto è la Cgil Fp. "Nonostante la grande partecipazione allo sciopero e ai presidi organizzati in tutta Italia il 17 ottobre. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
