Sciopero del settore ambientale anche Amsa aderisce | ecco quando i rifiuti potrebbero non essere ritirati

Milanotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciopera il settore ambientale a livello nazionale e anche Milano potrebbe subirne le conseguenze. Mercoledì, infatti, potrebbe non essere raccolta la spazzatura a domicilio come di consueto e i servizi di pulizia delle strade potrebbero non verificarsi. La nota di Amsa“Amsa informa che mercoledì. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sciopero settore ambientale amsaSciopero del settore igiene ambientale il 10 dicembre: raccolta a rischio anche a Latina - Disservizi sulla raccolta differenziata possibili anche in provincia e nel capoluogo pontino. latinatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Settore Ambientale Amsa