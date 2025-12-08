Sciopero bus 12 dicembre a Bologna | gli orari e le fasce garantite da Tper

Bologna, 8 dicembre 2025 – Per venerdì 12 dicembre il sindacato Cgil ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati, di durata pari all’intera giornata di lavoro. Per il trasporto pubblico locale saranno garantite le prestazioni indispensabili, in osservanza delle regolamentazioni di settore e nel rispetto della legge 14690. Gli orari dello sciopero dei bus del 12 dicembre. Si riportano di seguito le modalità previste per servizi di bus e altre attività di competenza di Tper: Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

