Scioperi di dicembre la settimana nera | il 9 trasporto pubblico a rischio a Roma il 12 lo stop generale Tutti gli orari
Trasporto pubblico locale a rischio a Roma, martedì prossimo, 9 dicembre, per lo sciopero dei dipendenti dell'Atac proclamato dal Sul - sindacato unitario lavoratori. Il giorno dopo. 🔗 Leggi su Leggo.it
Scioperi dicembre 2025, dai treni agli aerei: il calendario con le date
Scioperi, dicembre mese caldo: bus, treni, ospedali e scuole, tutte le date col bollino rosso. Il calendario completo
Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a dicembre: calendario e date
Inizia una settimana di scioperi, il primo sarà il 10 dicembre e riguarda questi lavoratori - facebook.com Vai su Facebook
Anche il mese di dicembre è interessato da diversi scioperi, soprattutto nel settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. Il calendario ? shorturl.at/Yiit4 Vai su X
Scioperi settimana dall'8 al 14 dicembre 2025, le città coinvolte: stop treni, scuole, sanità e autostrade - L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 08 al 14 dicembre 2025 ... Riporta virgilio.it
Settimana difficile per i trasporti e i servizi: tre scioperi in quattro giorni - Il sindacato Sul (Sindacato unitario lavoratori) ha proclamato per Martedì 9 dicembre uno sciopero di 24 ore del personale Atac. Si legge su msn.com
Scioperi settimana dall'1 al 7 dicembre 2025, stop aerei: si fermano anche avvocati personale del Ministero - Prima settimana di dicembre ricca di scioperi, dai trasporti alla scuola passando per avvocati e Ministero della Giustizia ... Scrive virgilio.it