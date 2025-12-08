Sci di fondo | Gismondi Carollo e un’Italia che inizia a vedere futuro
Sia molto ben chiaro: non ci si può aspettare subito, da loro, il botto immediato, quello che significa definitiva (ri)emersione dello sci di fondo italiano dopo tanti anni di sofferenze più o meno marcate. Sta di fatto che, a Trondheim, Maria Gismondi e Martino Carollo hanno rappresentato pezzi di nuovo su cui già i riflettori c’erano, solo che è adesso che sta arrivando il momento della rivelazione al grande pubblico. Per Gismondi, in particolare, un sesto posto che fa capire quanto sia stato lungo il buio del fondo femminile fuori dalle gare sprint. Per ritrovare una distance con un’azzurra tanto avanti, infatti, bisogna ritornare addirittura al 2010, a Davos, con Marianna Longa quinta sempre nella 10 km, stavolta in classico (mentre qui si era a tecnica libera). 🔗 Leggi su Oasport.it
