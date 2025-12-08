Sci alpino sicurezza degli atleti? Si predica bene e razzola male | 5 gare in 5 giorni tra Val Gardena e Alta Badia!

La Coppa del Mondo di sci alpino torna in Italia con cinque gare in cinque giorni tra Val Gardena e Alta Badia, due storici terroirs dello sci. Mentre si discute di sicurezza degli atleti, l'evento si svolge in un contesto di grande entusiasmo, ma anche di criticità legate a pratiche e norme che spesso non sono all’altezza delle esigenze di tutela e prevenzione.

Poco prima della brevissima pausa natalizia la Coppa del Mondo maschile di sci alpino farà tappa in Italia in due luoghi storici del Circo Bianco come la Val Gardena e l’Alta Badia. Sara una non-stop incredibile dal 16 al 22 dicembre, con gli atleti che praticamente non si fermeranno mai tra prove e gare ufficiali. Una situazione veramente estrema con ben cinque gare in cinque giorni e che sicuramente mette a repentaglio anche la sicurezza degli atleti, che rischiano di arrivare sfiniti con un calendario così intasato. La cancellazione di una delle due discese di Beaver Creek ha portato la FIS a trovare una nuova località ed è stata scelta proprio la Val Gardena, che ospiterà le prossime gare veloci. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, sicurezza degli atleti? Si predica bene e razzola male: 5 gare in 5 giorni tra Val Gardena e Alta Badia!

