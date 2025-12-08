Sci alpino i promossi e bocciati del fine settimana | Odermatt già in fuga Vinatzer gigante Colturi rimandata
PROMOSSI. MARCO ODERMATT: lo svizzero completa la trasferta di Beaver Creek con due vittoria. Il migliore nella discesa inaugurale e tra le porte larghe nella giornata di ieri. Sfortunato nel superG (chiude comunque quinto) per colpa del maltempo, per il resto ennesimo weekend impeccabile per il fuoriclasse svizzero che sembra già avere messo le cose in chiaro a livello di classifica generale. ALEX VINATZER: l’azzurro continua a fare ottime cose in gigante. Ieri centra il suo primo podio tra le porte larghe con un secondo posto davvero di altissimo livello. Mette in dubbio persino la vittoria di Marco Odermatt con due manche di altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it
