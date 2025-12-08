Sci alpino finalmente Vinatzer! Paris convince a Beaver Creek a Tremblant tra rimonte e rimpianti
La lunga trasferta nordamericana si è chiusa con il botto per l’Italia dello sci alpino. Proprio all’ultima gara è arrivato il primo podio stagionale, quello tanto atteso di Alex Vinatzer, che finalmente rompe il ghiaccio in gigante con un fantastico secondo posto a Beaver Creek. Una rimonta fenomenale nella seconda manche quella dell’altoatesino, che dal decimo posto risale fino al secondo e quasi mette paura anche al vincitore Marco Odermatt. Il grande risultato in gigante per l’azzurro era nell’aria dopo le prima due gare stagionali, compresa quella di Copper Mountain dove sempre in rimonta aveva fatto quinto. 🔗 Leggi su Oasport.it
