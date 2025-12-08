Schianto atroce in autostrada | auto contro tir Inferno vero | morti e feriti!

Un grave episodio sulle strade ha trasformato un normale sabato in una giornata di paura e sgomento. Le prime informazioni parlavano di un pullman carico di passeggeri finito contro un mezzo pesante fermo, in circostanze ancora tutte da chiarire. Le scene descritte dai soccorritori parlano di lamiere accartocciate e di un impatto talmente violento da lasciare pochi dubbi sulla drammaticità dell’accaduto. Sono morte sette persone e undici passeggeri sono rimasti feriti. A bordo dell’autobus viaggiavano diverse persone, alcune dirette a raggiungere familiari, altre in spostamento per lavoro. Nessuno di loro avrebbe potuto immaginare che il tragitto si sarebbe interrotto brutalmente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schianto atroce in autostrada: auto contro tir. Inferno vero: morti e feriti!

