Schianto alla rotonda una donna estratta dal bagagliaio

Una donna è stata estratta dal bagagliaio di un'auto dopo un incidente avvenuto questa mattina a Riva del Garda, sulla rotatoria di via Maso Belli. L'incidente, che si è verificato poco prima delle 9:30, ha coinvolto due veicoli e ha richiesto interventi di emergenza per soccorrere le persone coinvolte.

Mancavano una manciata di minuti alle 9:30 di questa mattina, lunedì 8 dicembre, quando sulla rotatoria di via Maso Belli a Riva del Garda si è verificato un violento impatto tra due auto. Uno scontro piuttosto grave, se si considera che sono state necessarie le pinze idrauliche per liberare una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

