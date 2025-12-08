Scherma il presidente Mazzone esalta la sua Italia | Risultati eccezionali grande lavoro di squadra

La scherma italiana è reduce da un fine settimana di Coppa del Mondo semplicemente strabiliante. Il super weekend con tutte le armi in pedana ha portato in dote ben dieci podi, con cinque vittorie e cinque terzi posti. Una tre giorni di trionfi da ogni parte del mondo, con il capolavoro delle tre vittorie nelle tre gare individuali femminili. Nel fioretto il successo di Martina Batini, poi nella sciabola quello storico di Michela Battiston e poi in chiusura nella spada quello di Giulia Rizzi. Successivamente sono poi arrivate le affermazioni delle squadre di fioretto, ma in generale è stato un weekend di Coppa del Mondo davvero esaltante. 🔗 Leggi su Oasport.it

