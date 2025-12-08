Scherma Frosinone Daniele Catallo protagonista della prima prova nazionale assoluti a Roma

La Scherma Frosinone ha vissuto una settimana memorabile a Roma, partecipando alla Prima Prova Nazionale Assoluti. La competizione ha visto protagonisti atleti di diverse categorie, tra cui Under 17, Under 20 e Assoluti, offrendo un'importante occasione di confronto e crescita per tutto il team.

