Scarlet Sunrise | il pomodoro bicolore frutto di 10 anni di ricerca pronto in 70 giorni

Cibosia.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, il mondo dell’ortofrutta ha accolto un protagonista insolito: Scarlet Sunrise, il nuovo pomodorino grape dal colore bicolore giallo con sfumature rosse. Frutto di oltre un decennio di ricerche della Rutgers University. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it

