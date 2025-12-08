Scandalo appalti Nato nel mirino il colosso israeliano Elbit Systems | mandato d’arresto per un italiano

Arriva a una svolta la catena di inchieste per corruzione nell’ Agenzia per gli appalti della Nato ( Nspa ), di cui il Fatto ha dato conto nei giorni scorsi. Il gigante della difesa israeliana, Elbit Systems, è stata sospesa dalla Nato a causa di un’indagine per corruzione. Inoltre un italiano di sessant’anni strettamente legato a Elbit è nel mirino di un mandato di arresto internazionale per il suo presunto ruolo nella corruzione di dipendenti della Nspa. Lo ha rivelato la testata online olandese Follow The Money ( Ftm ), che sta conducendo una inchiesta giornalistica con le testate partner La Lettre, Le Soir e Knack. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

