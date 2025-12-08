Scandalo | al Manzoni una storia d’amore scambio e insegnamento

Una storia d’amore, scambio e insegnamento si svolge tra Laura e il suo primo marito, uno scrittore di ventiquattro anni più grande. La loro relazione, segnata da un forte legame e da un passato condiviso, emerge in un contesto di scandalo e ricordi, rivelando aspetti intimi e sorprendenti della loro vita e delle esperienze che li hanno uniti.

Ventiquattro anni. Tale è la differenza di età tra Laura e il suo primo marito, uno scrittore più grande di lei da poco scomparso. E ventiquattro sono gli anni che separano Laura, ora affermata scrittrice cinquantenne, e Andrea, un giovane uomo con cui inizia a intessere una relazione. Dopo Amanti e Denuncia, Ivan Cotroneo torna a teatro con il suo terzo spettacolo teatrale, di cui ne è come sempre autore e regista. Scandalo, che vede Anna Valle e Gianmarco Saurino protagonisti di una storia basata sui tabù che crediamo esserci lasciati alle spalle ma che continuano a essere radicati in una società che legittima certi comportamenti solo al maschile. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Scandalo: al Manzoni una storia d’amore, scambio e insegnamento

Altre letture consigliate

Milano, Anna Valle dà «Scandalo» sul palco del Manzoni: «Non farei altro che teatro» - facebook.com Vai su Facebook

"Barth%E9lemy MANZONI" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Scandalo: al Manzoni una storia d’amore, scambio e insegnamento - Intervista a Ivan Cotroneo, autore e regista di questa commedia brillante sul pregiudizio in scena dal 9 al 21 dicembre al Teatro Manzoni ... Scrive panorama.it