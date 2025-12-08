Scambio di opere d' arte | l' iniziativa tra Strada in Casentino e Pontedera

Arezzonotizie.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Castel San Niccolò Antonio Fani e il primo cittadino di Pontedera Matteo Franconi si sono ritrovati lo scorso fine settimana nel paese casentinese per inaugurare, in occasione delle festività, tre installazioni provenienti da Pontedera e dalla Fondazione Piaggio Onlus.Il tutto è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Vaticano-Cina, scambio opere d'arte. Ecco quali - Un grande tessuto ricamato del XVIII secolo, un rotolo in carta e seta del XVI secolo, su cui è riprodotto lo sviluppo della Grande Muraglia, e dei coevi pannelli decorativi con figure di piante e ... avvenire.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scambio Opere D Arte