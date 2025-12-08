Scala1 milione di spettatori sulla Rai

11.50 E' stata salutata da oltre undici minuti di applausi la prima di 'Lady Macbeth del distretto di Mcensk',che ha inaugurato la stagione lirica della Scala di Milano.Diretta dal maestro Riccardo Chailly, l'opera è stata trasmessa in diretta dai Rai 1 e ha ottenuto il 6.4 % di share con 1 milione 11 mila telespettatori.Un incasso di 2 milioni 800mila euro, più della Forza del Destino dello scorso anno. "Un'opera un po' alternativa, ma ormai un classico" ha commentato il ministro della Cultura Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondisci con queste news

Luca Milione art - facebook.com Vai su Facebook

Scala, un milione di spettatori su Rai 1 per Lady Macbeth - È stata vista da un milione 11mila spettatori la prima di Una lady Macbeth del distretto di Mcensk' che ha aperto ieri sera la stagione lirica della Scala e che è stata manda ... Secondo altoadige.it