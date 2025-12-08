Scala la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima
(Adnkronos) – A sipario chiuso, dietro le quinte della Scala, nella tarda serata di domenica 7 dicembre è iniziata la cena delle maestranze e degli artisti del Teatro milanese per festeggiare il debutto di "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmitrij Šostakovi?. L'opera che ha inaugurato la stagione lirica 202526 è stata salutata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
