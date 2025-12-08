Scala di Milano il sovrintendente Ortombina | Faremo tournèe in tutti i continenti
Milano, 8 dicembre 2025 – “Le sfide della Scala ora sono rispetto al mondo”: il sovrintendente Fortunato Ortombina, reduce dal successo di ' Una lady Macbeth nel distretto di Mcensk' che ieri sera ha inaugurato la stagione lirica del teatro, traccia la linea per i cinque anni di gestione che ha appena iniziato, che prevedono anche "tournée in tutti i continenti". L'opera, applaudita per oltre 11 minuti dal pubblico, è stata in realtà programmata dal suo predecessore Dominique Meyer a cui ha riconosciuto il merito di aver scelto un'opera "clamorosa". Ma ora la gestione passa nelle sue mani. "Ci saranno cose che rimarranno e altre che cambieranno - dice Ortombina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
