Scacchi | Moroni-Sabino Brunello e non solo ai Campionati Italiani 2025 verdetti rinviati all’ultimo turno

Si è conclusa oggi la penultima giornata dei Campionati Italiani di scacchi in corso di svolgimento a Spilimbergo. Prima di lanciarci nel riassunto di tante cose accadute in questa domenica, un importante aspetto dell’ultima giornata, quella di domani, va annotato: si comincerà a giocare alle 10:00 anziché alle 15:00. Il leader della classifica nell’Assoluto, Luca Moroni, patta contro Alberto Barp. Niente brividi e finale di Torre e due pedoni contro Torre e pedone che, però, il Bianco (Moroni) non può vincere e così mezzo punto a testa siglato in 38 mosse. Ne approfitta Sabino Brunello, che riduce a mezzo punto il suo ritardo battendo Vittorio Cinà con il Bianco dopo aver messo sempre più pressione al suo avversario nel mediogioco: decisivo il controllo delle colonne centrali con le Torri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scacchi: Moroni-Sabino Brunello e non solo, ai Campionati Italiani 2025 verdetti rinviati all’ultimo turno

