Scacchi | Luca Moroni torna Campione d’Italia A Zimina il titolo femminile Casadio conquista l’Under 20

Oasport.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa a Spilimbergo l’edizione 2025 dei Campionati Italiani di scacchi, con Luca Moroni che torna campione assoluto, Zimina che conquista il titolo femminile e Casadio che si aggiudica l’Under 20. Tre titoli prestigiosi assegnati in una competizione che ha visto protagonisti i migliori talenti nazionali.

Si è conclusa l’edizione 2025 dei Campionati Italiani di scacchi di scena a Spilimbergo. Assegnati i tre titoli Assoluto, Femminile e Under 20, più quello femminile Under 20 inserito all’interno della competizione per le donne in quanto tale. Andiamo a ripercorrere i molti brividi dell’ultima giornata. Luca Moroni, inizialmente, patta molto velocemente con Valerio Carnicelli. Con il Nero entra in un preciso seguito della Spagnola Berlinese, noto come variante l’Hermet, famosissimo per avere una sequenza quasi forzante che porta alla patta per triplice ripetizione di mosse dopo 15 tratti. Così accade, e a questo punto al Grande Maestro di Desio tocca solo attendere, giacché potrebbe essere raggiunto solo da una vittoria di Sabino Brunello contro Alberto Barp che significherebbe spareggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

